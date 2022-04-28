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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf 16 yıl sonra yeniden seri yaptı

Kaf-Kaf 16 yıl sonra yeniden seri yaptı

28.4.2022

Kaf-Kaf 16 yıl sonra yeniden seri yaptı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta bitime iki hafta kala herhangi bir iddiası bulunmayan Karşıyaka, son haftalarda aldığı sonuçlarla 16 sezon önceki başarılı seriyi tekrarladı. İzmir temsilcisi, 2006-2007 sezonunda sergilediği 9 maçlık yenilmezlik serisini yinelerken, o süreçte aldığı 5 galibiyet, 4 de beraberliği bu sezonun son 9 maçında tekrarladı. Geride kalan sezonlarda bu kadar uzun bir yenilmezlik serisine imza atamayan yeşil-kırmızılılar, Erman Güraçar'ın takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Kaf-Kaf, Güraçar'la birlikte çıktığı 13 maçta sadece 1 kez yenildi. Güraçar, "Çok daha iyisini yapabilirdik. Futbolcularımın gösterdiği reaksiyon bizim için çok önemliydi" dedi.
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