Kaf-Kaf’a teselli

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalmayı haftalar kala garantileyen Karşıyaka, Derince Belediye ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. 24'te Ertuğrul sağ dan ortaladı. Kerem'in kafasında top direği sıyırıp auta çıktı. 36'da ceza alanı içinde Aykut'a çarpan top auta çıktı. Hakem Aykut'un koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 37'de Derince'de Efe penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 59'da Melih öne çıkan kaleci Erdoğan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-2. 65'te Samican farkı bire indirdi: 1-2. 90+4'te Aykut attığı golle skoru belirledi: 2-2. Bu dakikada KSK'den Ertuğrul, Derince'den de Sercan kırmızı kart gördü.



MAÇIN SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI

KARŞIYAKA'NIN uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından sahada gerginlik yaşandı. Karşıyaka yedek kulübesinin önünde Derince Bld'den Kemal, Namık'a kayarak yerden sert girdi. Karşıyaka yedek kulübesi yerdeki Kemal'in üzerine yürüdü. Bu sırada Derince'den de Berkay ve Sercan tepki gösterince arbede yaşandı. İki takım futbolcuları birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Hakem olay sonrası Karşıyaka'dan Ertuğrul ve Derince'den de Sercan'a kırmızı kart gösterdi. Derinceli Kemal sol dizinden sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.



GEL DE YANMA (MİNİ YORUM)

ÜÇÜNCÜ Lig'de son haftalara hedefsiz giren Karşıyaka, geçen hafta zirve takipçisi Fethiye'ye 4 attıktan sonra, dün de Play-Off yarışı veren Derince Belediyespor'u çelmeledi. Karşıyaka'nın son iki haftadaki futbolunu gördükten sonra kaçan puanlara yanmamak elde değil. Ligde geç açılan yeşil-kırmızılılar, bu futboluyla ve hırsıyla rahat Play-Off'a oynardı. Derince önünde 2-0 geriye düşen Karşıyaka, özellikle teknik direktör Erman Güraçar'ın peşi sıra Fatih Ergen, Fatih Taşdelen ve Namık Barış'ı sahaya sürmesiyle sazı eline aldı. Uzatmada bulduğu golle pes etmeyen Kaf-Kaf son hafta öncesi hanesine 1 puan daha yazdırdı. Ancak bundan sonrası önemli. Teknik direktör Erman Güraçar mutlaka takımda tutulmalı. Bu takıma zaman kaybetmeden yapılacak 3-4 nokta atışı doğru transfer, Karşıyaka'yı Play-Off hedefine sokar. Fazlası ise zirveye oynatır.

BURAK HAKERLER