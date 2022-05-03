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Haberler Karşıyaka KSK pes etmiyor

KSK pes etmiyor

Derince Bld karşısında beraberliği son anda kurtaran Karşıyaka, 10 haftalık yenilmezlik sürecinde 4 maçta geriden gelerek puanları kaptı

3.5.2022

KSK pes etmiyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Derince Belediyespor karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü sezonun son iç saha maçında 2-2'lik beraberliği 90+4. dakikada kurtarıp yenilmezlik serisini 10 haftaya çıkaran Karşıyaka, bu karşılaşmaların 4'ünde geriden gelip puan aldı. İzmir ekibi, son 10 maçlık periyotta 1-1'lik Ağrı 1970 Spor ve Gümüşhanespor ile geçen hafta 4-1 kazandığı Fethiyespor maçında da mağlup duruma düşmesine rağmen puanı kurtardı. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 14 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen yeşil-kırmızılılar, genç teknik adamla Mardin 1969 Spor önünde de yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

SON MAÇTA RAKİP KIRIKKALE
SEZONU Kırıkkale deplasmanında tamamlayacak İzmir temsilcisi grupta 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar, sezonu en iyi şekilde tamamlayacaklarını söyledi.

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