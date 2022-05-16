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Haberler Karşıyaka KSK’nin gözü yeni sezonda

KSK’nin gözü yeni sezonda

16.5.2022

KSK’nin gözü yeni sezonda

TFF 3. Lig'de sezonu 8. sırada tamamlayan Karşıyaka'da yeni sezon çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. İzmir temsilcisinde yapılacak mali genel kurulun ardından ise transfer telaşı yaşanacak. Takımdan memnun olduğunu ve iskelet kadroyu koruyarak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan teknik direktör Erman Güraçar'ın önümüzdeki günlerde yönetime gidecek-kalacak futbolcuların bir listesini vermesi bekleniyor. Başkan Turgay Büyükkarcı ile görüşme yapması beklenen Güraçar'ın takviye istediği bölgeler için de bir rapor sunacağı ve bu toplantıda önümüzdeki sezonun yol haritasının şekillenmesinin beklendiği belirtildi.

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