Karşıyaka’da futbolculara çok sıkı takip

TFF 3. Lig'de sezonu 7 Mayıs'ta tamamlayan Karşıyaka'da teknik heyet, antrenmanlar başlayana kadar geçecek 2 aydan uzun arada futbolcuların fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Uzun tatilde kilo alıp, kondisyon problemi yaşamamaları için oyunculara tek tek bireysel antrenman programı veren yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Erman Güraçar'ın ekibi, futbolcuların programlarına uyup uymadıklarını takip ediyor. Antrenmanlara 11 Temmuz'da yeniden başlayacak yeşil-kırmızılı ekip, lige kadar takım halinde 2 aylık hazırlık dönemi geçirecek. Teknik direktör Eman Güraçar, iç transferde iskelet kadroyu koruduklarını belirterek, "Dış transferde de nokta atışı yapacağız. Yeni sezonda herkes Karşıyaka'yı izleyecek" diye konuştu.

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