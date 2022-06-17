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Haberler Karşıyaka KSK’de liste kabarık

KSK’de liste kabarık

Kaf-Kaf, Aliağa’dan Metehan Akyel, Merkezefendi’den Emircan Koşut ve Büyükçekmece’den Deniz ile temasta.

17.6.2022

KSK’de liste kabarık
Semih Erden ve Mahir Ağva ile yollarını ayıran Pınar Karşıyaka gidenlerin yerine yerli uzun arıyor. Samet Geyik, Ahmet Düverioğlu, Furkan Haltalı, Ercan Osmani ve Görkem Doğan gibi isimlerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan ekibin 3 ismi listesine eklediği öne sürüldü. KSK, Petkim'den Metehan Akyel, Merkezefendi'den Emircan Koşut ve Büyükçekmece'den Deniz Kılıçlı'yı takibe aldı.

DENİZ'DEN 8.6 SAYI ORTALAMASI
26 yaşında ve 2.06 boyundaki Metehan, geçen sezon 2.2 sayı, 1.8 ribaund ile oynamıştı. 27 yaşında 2.15 boyundaki Emircan geçen sezon 3.7 sayı, 1.8 ribaund ortalamasıyla, 31 yaşındaki 2.06 boyunda Deniz Kılıçlı ise 8.6 sayı, 3.3 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. KSK gelecek hafta temaslarını sıklaştıracak.

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