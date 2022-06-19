Kaf-Kaf’tan çifte kanca

TFF 3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, dış transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, geçen sezon kendi grubunda Play-Off şampiyonluğu yaşayıp 2. Lig'e çıkan Fethiye temsilcisini golleriyle sırtlayan sağ kanat Ali Han Tunçer ve sol kanat Nurettin Çakır'a talip oldu.



GÜRAÇAR'IN RAPORU BEKLENİYOR

Geride kalan sezonda özellikle kanat oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan yeşil-kırmızılılar, 21 gol atan Ali Han ve 19 golle oynayan Nurettin için şartları zorlayacak. Geçen yıl 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında ikinci ve üçüncü sırayı alan 26 yaşındaki Ali Han ile aynı yaştaki Nurettin toplam 40 gol gibi müthiş bir istatistiğe imza atarken, sözleşmeleri biten ikiliye kulüpleri Fethiye dahil 2. Lig ve 3. Lig'den birçok teklifin olması transferleri zora sokuyor. Yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda savunma ve hücum hattına takviye için de arayışlarını sürdürüyor. KSK'de, yeni sezon hazırlıklarına 24 Haziran'da başlıyor.





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