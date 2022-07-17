Karşıyaka’da 2 isim tamam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezonda yola şampiyonluk parolasıyla çıkan Karşıyaka, iki ismin daha transferini sonuçlandırdı. Daha önce İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat oyuncusu Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay'ı alan Kaf-Kaf, geçen sezon Çorum FK'dan kiraladığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu'dan genç file bekçisi Enes Kalyoncu'nun transferlerini bitirdi. Geçen yıl ikinci yarıda yeşilkırmızılılarda 14 maçta görev yapıp 1 gol atan 23 yaşındaki Kerem'in bonservisi alınıp üç yıllık sözleşme imzalandı.

ENES DE 3 YILLIK İMZALADI

Altınordu'nun geçen sezon pilot takımı Niğde'de oynattığı 21 yaşındaki file bekçisi Enes de 3 yıllığına Karşıyakalı oldu. Teknik patron Erman Güraçar'ın eli bu iki ismin kadroya katılmasıyla daha da güçlendi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, orta saha pozisyonu için de arayışlarını sürdürüyor.

SEFER KANITEMİZ TAKIMDAN AYRILDI

SEZON öncesi kalecilerinden Evra Saner ve Efe'yle yollarını ayıran Karşıyaka, geçen sezon başında alınıp fazla forma şansı bulamayan Sefer Kanıtemiz'in de sözleşmesini feshetti. Yaş kontenjanına da takılıp yeni sezon öncesi A takımın antrenman kadrosuna dahil edilmeyerek özel çalışma programı belirlenen orta saha oyuncusu Sefer sözleşmesini feshetmeyi kabul etti. Teknik direktör Erman Güraçar'ın raporu doğrultusunda yönetim bazı oyuncularla daha yollarını ayırabilir.