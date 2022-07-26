Karşıyaka’da Furkan şoku

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da forvet İhsan Furkan Deniz'in sakatlandığı öğrenildi. Arka adalesinde yırtık oluşan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı ve 26 yaşındaki hücumcunun en az 2 hafta takımdan ayrı çalışacağı ifade edildi. Yeşil-kırmızılılar, kampta 29 Temmuz'da 2. Lig ekibi Arnavutköy Bld ve 1 Ağustos'ta da yine 2. Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak ve İzmir'e dönüşte de bol hazırlık maçı oynayarak 3-4 Eylül'de başlayacak lige hazırlanacak. İzmir temsilcisi, dış transferde Emre Gemici, Onur Kolay, Okan Baydemir, Polat Abay, Kerem Pala ve Enes Kalyoncu'yu kadrosuna katıp transferi dondurmuştu.

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