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Haberler Karşıyaka KSK’de Enes imzaladı

KSK’de Enes imzaladı

Üçüncü Lig’de şampiyonluğa gözünü diken Karşıyaka, geçen sezon Niğde Anadolu’da kiralık oynayan Altınordulu kaleci ile 3 yıllık anlaştı

29.7.2022

KSK’de Enes imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, daha önce prensipte anlaşma sağladığı kaleci Enes Kalyoncu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki file bekçisi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bonservisi Altınordu'da olan ve son üç sezondur Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak forma giyen Enes, yeşilkırmızılı ekiple ilk antrenmanına çıkarak takım arkadaşlarıyla tanıştı. Altınordu altyapısından yetişen Enes, kırmızı-lacivertli ekibin A takımında hiç forma şansı bulamadı.

SELÇUK GÖZE GİRDİ
Bu arada Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U-19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi. Yetiştiricilik sorunu çözülen 20 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosunda yer alacak. Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu daha önce Fenerbahçe A Takımı'nda denenmeye alınmış ve Gençlerbirliği'nin U-19 takımında da forma giymişti. Yeşil-kırmızılıların Bolu'da 5-1 kazanılan ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'a bir de gol atan genç kanat oyuncusu Selçuk Çetiner en kısa zamanda profesyonel sözleşmeye imzayı atacak

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