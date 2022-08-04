Karşıyaka’nın hücumu sağlam

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, yeni sezon öncesi hücum hattını sağlama aldı. Savunmada Metin Peker, Cenk Özbey, Ertuğrul Sancaktutan, Özgür Güler, Burak Karapınar ve İlyas Kahraman gibi isimleri kadroda tutan İzmir temsilcisi, hücum hattına yaptığı takviyelerle ileri uçta da güçlendi. Yeşil-kırmızılılar, İskenderunspor'dan forvet Emre Gemici, Iğdır Futbol Kulübü'nden kanat oyuncusu Okan Baydemir, Altınordu'dan kanat Polat Abay, Bayburt'tan orta saha Onur Kolay ve geçen sezon ikinci yarıda Çorum FK'dan kiralanan orta saha Kerem Pala'yı alarak ilerde 5 transfere imza attı. ■ BERKE ÖZBAY

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