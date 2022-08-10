Kaf-Kaf’ın umudu Gemici

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla bilenen Karşıyaka'nın en büyük gol umudu yeni transferlerinden Emre Gemici olacak. Geçen sezon İskenderunspor'la ligde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki Emre, kariyerinin son iki yılına 44 gol birden sığdırmayı başardı. Emre, İskenderunspor'da 37 maçta 20 gol, önceki sezon Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ise 32 maçta 24 gol atmayı başardı. Tecrübeli futbolcu Karşıyaka'nın Bolu kampında oynadığı özel maçlarda bileğindeki ödem nedeniyle fazla süre alamadı. Sakatlığını atlatan Emre'nin ligde takımın gol yükünü önemli oranda çekmesi bekleniyor. Teknik heyet hücum hattında forma giyen Batuhan Kara, Kerem Pala ve İhsan Furkan Deniz'in de performanslarına çok güveniyor.

DİĞER