Karşıyaka’da kale sağlam

TFF 3. Lig'de yeni sezona teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde yaptığı takviyelerle çok iddialı hazırlanan Karşıyaka, kalecilerine de güveniyor. Geçen sezon takımın birinci kalecisi olup iki karşılaşma hariç tüm lig maçlarında forma giyen Yusuf Balcıoğlu ve önceki sezonlarda takımın bankosu olan altyapı patentli eldiven Erdoğan Açar'ı takımda tutan Kaf-Kaf, lig maratonu öncesi Altınordu'dan altyapıda şampiyonluklar yaşayan Enes Kalyoncu'yu da 3 yıllığına transfer etti. Bu üç file bekçisi kalede kıyasıya bir rekabet verirken 1 numaralı eldiven yine Yusuf olacak. Yeşil-kırmızılılar sezon öncesi şans bulamayan genç file bekçileri Efe Öcal, Evra Saner Gülal ve Yunus Yağız'la ise yollarını ayırmıştı. Yeşil-kırmızılılar, takviye çalışmalarını şimdilik sonlandırırken, fırsat transferi yapmayı planlıyor.

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