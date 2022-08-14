Karşıyaka stoper alacak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi 6 takviye yapan Karşıyaka, alternatif stoper de almayı planlıyor. İzmir temsilcisi geride kalan süreçte İskenderun'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan kanat Okan Baydemir, Altınordu'dan orta saha Polat Abay ve kaleci Enes Kalyoncu, Bayburt Özel İdarespor'dan orta saha Onur Kolay ve geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Çorum FK'dan ofansif orta saha Kerem Pala'yı alırken defansa hiç transfer yapmamıştı. Defans hattında Cenk ve Metin'le sözleşme yenileyen yönetim, sakatlık ve ceza durumuna karşılık bu bölgeyi de transferin son döneminde takviye etmek istiyor. Öte yandan yeni sezon çalışmaları kapsamında Karşıyaka, bugün Nazilli Belediyespor'la hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.

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