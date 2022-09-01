KSK’de yasak kalktı

YENİ sezona her branşta "Mutlak şampiyonluk" parolasıyla başlayacak olan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde düzenlediği organizasyon ile bir araya gelirken başkan Turgay Büyükkarcı yaptığı konuşmada müjdeli haberi paylaştı. Teşekkür ve plaket takdim ile forma lansmanı organizasyonunda teknik direktör Erman Güraçar başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, futbol şube yönetimi ile camianın önde gelen isimleri de hazır bulundu.

Transfer yasağının tamamen çözüldüğü müjdesiyle konuşmasına başlayan Turgay Büyükkarcı, "150'ye yakın transfer dosyasını kapattık. Transfer yasağıyla ilgili önümüzde bir engel kalmadı. Sponsorlarımıza, yönetime ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Futbola ciddi yatırım yapıp, iyi bir takım kurduk" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

YATIRIMLARIN devam edeceğini belirten Büyükkarcı, "A takım 10-15 sene götürecek kamp merkezini yeniledik ve 15-20 gün sonra hazır olacak. Hedefimiz olan, görüşmelerini yaptığımız yüz dönümü de alacağız. Ardından olay stada gelecek. İzmir'de Avrupa kupalarında basketbolda oynayan tek kulübüz, bu sene kupayı getirmek istiyoruz, voleybolda da aynı şekilde başarılı olacağız" dedi.

KAF-KAF'TA FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün düzenlediği organizasyon, klasik müzik dinletisi ile başlarken, sponsorlara teşekkür ve plaket takdimi ile sürdü, forma tanıtımı ile son buldu. Gecede destekçi firmalar ve sponsorlara plaket takdiminin ardından Karşıyaka'nın yeni sezonda giyeceği formalar da futbol camiası ve taraftarların beğenisine sunuldu. Formaları A takım futbolcularından Fatih Taşdelen, Özgür Güler, Burak Karapınar, Cenk Özbey, Yusuf Balcıoğlu ve Fatih Ergen giyerken, konuklardan oldukça beğeni topladı.

■ BERKE ÖZBAY