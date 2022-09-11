KAF-KAF çarpıldı

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta ilk haftayı 3 puanla geçiren ve ikinci hafta mücadelesinde 8 yıl sonra tekrar geldiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Belediye Derincespor'u ağırlayan Karşıyaka, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. 15'te Fatih Ergen'in kullandığı kornerde Fatih Taşdelen iyi yükselerek kafayı vurdu, top az farkla üst ağlarda kaldı. 22'de Özgür'ün kullandığı taç atışının ardından topla buluşan Okan'ın şutu üstten auta çıktı. 24'te Namık'ın sağdan ortasında Fatih Ergen'in kafası kalecide kaldı. 29'da savunmanın kısa düşen pasında araya giren Onur'un pasında Fatih Taşdelen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direğe çıkardığı topta Namık'ın şutunu rakip savunma çizgiden çıkardı.

RAKİP KALECİYİ AŞAMADILAR

32'de Özgür'ün soldan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı çaprazında önünde bulan Onur gelişine harika vurdu, kaleci İlker güçlükle çeldi. 35'te serbest vuruşta Ramazan Özkabak'ın şutunu Yusuf iyi çıkardı. 56'da Ramazan Özkabak'ın ceza alanının solundan çıkardığı topta Muhammet topu boş kaleye gönderemedi. 75'te Mehmet'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Muhammet topu ağlara gönderdi: 0-1. 84'te solda topla buluşan Uğurcan İkikardeş'in sert şutu az farkla auta gitti. 90+8'de Kerem'in soldan içeri çevirdiği topta savunmadan seken topa Emre Gemici vurdu. Kaleye giden topu son anda savunma çıkardı ve Kaf-Kaf yüzde yüzlük golden oldu. Mücadele Körfez ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve İzmir ekibi sahadan puansız ayrıldı.

MINI YORUM/ Berke ÖZBAY

Yanlıs hamleler sonucu belirledi

KARŞIYAKA'NIN İzmir'de konuk ettiği Derincespor krşısında aldığı yenilgi tatları kaçırdı. Erman hocanın yanlış hamlelerinin, sonucu belirlediği bir maç oldu. Mücadelenin ilk yarısına tutuk başlayan Kaf-Kaf, 20. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçirirken, pozisyonlar da buldu. Hücumda üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan yeşil-kırmızılılar, kazandığı duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak kimi zaman rakip kaleciyi geçemedi, kimi zaman da beceriksizliğinin kurbanı oldu. Karşıyaka yaratıcılıkta sıkıntı çekse de topun hakimi olarak ilk yarıyı noktaladı. Eğer ikinci yarıda da aynı oyun sürseydi Kaf-Kaf'ın gol bulma ihtimali oldukça yüksekti. Fakat Erman hoca devre arasında yaptığı yanlış hamlelerle maçı tersine çevirdi. Fatih Taşdelen yerine Emre Gemici'yi, Okan Baydemir yerine İhsan Furkan'ı oyuna alarak ikinci yarıya çıkan Güraçar, eminim bu değişiklikleri yaptığı için pişmandır. Zira şampiyonluk hedefindeki bir takımda bu performanslar kabul edilemez. Yenilgi, bu isimleri oyuna süren Erman hocaya yazar. Ligin henüz başındayız, bu yenilgi Erman hocaya ve futbolculara ders olsun. Lig maratonu uzun. Umarım bugün yapılan taktiksel hatalar ve yanlış hamleleri bir daha görmeyiz.