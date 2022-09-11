Karşıyaka bu kez güldü

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesinde ligin iki ekibi Pınar Karşıyaka ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşıyaka rakibini 89-82'lik skorla devirmeyi başardı. Maça etkili başlayan İzmir ekibi, ilk periyodu, 27-25 önde kapattı. ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, bu bölümü de 4 sayı önde kapattı: 47-43. İkinci yarıya Manisa BŞB damga vurdu. Aradaki farkı kapatan Manisa temsilcisi, 3. çeyreği 65-64 aldı. Pınar Karşıya son çeyrekte etkisini tekrar artırırken, mücadeleyi 89-82 kazandı, moral buldu.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 20 sayı - 9 ribaund ile yıldızlaşırken Jeylon Brown 17 sayı - 4 asist, Kenan Sipahi 13 sayı - 6 ribaund - 4 asist ile oynadı. Skyler Flatten, Vittorio Brown da 12 sayıyla mücadele etti. Berkan Durmaz 5 sayıyla maçı tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor'da John Brunsima 16 sayıyla oynarken Ogün Sevinç ve Ata Kahraman 10, O.D Anosike de 13 sayı - 15 ribaund ile double-double yaptı. Yiğit Baran Sarıkaya 8, Pako Cruz da 7 sayıyla mücadele etti.