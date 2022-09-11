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Karşıyaka bu kez güldü

Merkezefendi’ye yenilen Pınar Karşıyaka, Manişa BŞB’yi yenmeyi başardı

11.9.2022

Karşıyaka bu kez güldü

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesinde ligin iki ekibi Pınar Karşıyaka ile Manisa Büyükşehir Belediye Spor karşı karşıya geldi. Karşıyaka rakibini 89-82'lik skorla devirmeyi başardı. Maça etkili başlayan İzmir ekibi, ilk periyodu, 27-25 önde kapattı. ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, bu bölümü de 4 sayı önde kapattı: 47-43. İkinci yarıya Manisa BŞB damga vurdu. Aradaki farkı kapatan Manisa temsilcisi, 3. çeyreği 65-64 aldı. Pınar Karşıya son çeyrekte etkisini tekrar artırırken, mücadeleyi 89-82 kazandı, moral buldu.

MCCOLLUM YILDIZLAŞTI
Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 20 sayı - 9 ribaund ile yıldızlaşırken Jeylon Brown 17 sayı - 4 asist, Kenan Sipahi 13 sayı - 6 ribaund - 4 asist ile oynadı. Skyler Flatten, Vittorio Brown da 12 sayıyla mücadele etti. Berkan Durmaz 5 sayıyla maçı tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor'da John Brunsima 16 sayıyla oynarken Ogün Sevinç ve Ata Kahraman 10, O.D Anosike de 13 sayı - 15 ribaund ile double-double yaptı. Yiğit Baran Sarıkaya 8, Pako Cruz da 7 sayıyla mücadele etti.

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