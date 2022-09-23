KSK’de seferberlik

3. Lig 1. Grup'ta bu sezon 2. Lig'e dönmeyi hedefleyen Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8.5 yıl sonra oynanacak ilk seyircili maçta tribünleri doldurmak için seferberlik ilan etti. Hafta başından beri yarın saat 19.00'da başlayacak Şile maçı için çağrı yapan yeşil-kırmızılı taraftarlar, biletlere satışa sunulduğu ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Kulübün lisanslı ürün mağazalarının önünde uzun bilet kuyrukları oluştu.

DOLMASI BEKLENİYOR

Karşıyaka Belediyesi, reklam panolarını maça davet eden afişlerle süsledi. Yeşil-kırmızılı kulüp, Alsancak'taki eski maçların görüntülerini paylaşmaya başladı. Cumartesi günü 15 bin kapasiteli stadın büyük oranda dolması bekleniyor. Alsancak Stadı 2014'te çürük raporuyla kapatıldıktan sonra iç saha maçlarını Buca Stadı, Atatürk Stadı ve Bornova Stadı'nda oynamak zorunda kalan, stadı da bir türlü yapılamayan Karşıyaka, bu sezon başında Alsancak'a dönmesine rağmen stattaki ilk maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynamak zorunda kalmıştı.

ERMAN GÜRAÇAR'IN ZOR KARARI

KARŞIYAKA'DA Fatih Taşdelen sakatlığını tamamen atlatırken, yerine forma giyen Emre Gemici'nin iyi performansını golle süslemesi teknik direktör Erman Güraçar'ın kafasını karıştırdı. Güraçar, Şile Yıldız maçında ileri uçta kime şans vereceğine müsabaka günü karar verecek.