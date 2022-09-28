Büyükkarcı’nın güveni tam

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacağı sezon öncesinde kadrosunu 6'sı yeni yabancı 12 transferle tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, oluşturdukları takıma güvendiklerini söyledi. Ligde sezonun ilk maçında cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayıp, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta sınavında 5 Ekim Çarşamba akşamı Yunan temsilcisi AEK'yı konuk edecek Karşıyaka'da Büyükkarcı, "Bu sene yeni bir takım kurduk. Çok kısa sürede çok iyi kaynaşmış bir takım oldular. Bu bizi umutlandırıyor. Kendimizden kat kat daha fazla bütçeli takımlarla baş edeceğimize inanıyorum ama bizim birinci önceliğimiz Karşıyaka taraftarına gurur verecek bir oyundur. Birinci önceliğimiz her zaman bu oldu ve bundan şaşmayacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KADRO YAPILANMASI GÜZEL

Büyükkarcı, iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Antrenör Ufuk Sarıca'nın yaptığı kadro mühendislikleri gayet iyi. Çok umut verici. Takımla birlikteyiz ve yapılanı görüyoruz. Çok iyi bir kadro yapılanması var. Hem tecrübeli hem de genç oyuncuları çok iyi kaynaştıracak bir mühendislik var. İyi olacağından hiç şüphem yok" dedi.

TARAFTARA BÜYÜK ÖVGÜ

KARŞIYAKA taraftarını öven Başkan Turgay Büyükkarcı, Pınar Cup 2022'deki Fenerbahçe Beko maçını dolu tribünler önünde oynadıklarını hatırlatıp, "Karşıyaka taraftarı muhteşem bir taraftar. Biz taraftarı olan, ekolü olan bir kulübüz. Hazırlık maçında 5 bin kişiye oynadık. Neredeyse dünya üzerinde çok ender görülecek bir olaydır" dedi.

UFUK SARICA ZAMAN İSTEDİ

PINAR Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yeni bir kadro kurduklarını, uyum süreci nedeniyle geçecek zamanın avantajlarına olacağını ancak lige en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi. 30 Eylül'de başlayacak lig öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Sarıca, "Son 3 sezondaki kadrolarından yalnızca 2 oyuncunun kaldı. Bu sezon 12 yeni oyuncuyla mücadele edeceğiz. İnsanların birbirini tanıması, iletişim, işte bizim isteklerimizi onlara doğru iletmemiz, tam olarak oyun karakterini oturtabilmemiz için zaman gerekiyor" diye konuştu.

Sarıca, sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Elbette yüzde 100 hazır olduğumuzu, her şeyi oturttuğumuzu söyleyemem. Sahadaki mücadele, kazanma arzusu, uyum arzusu gayet olumlu. İlerleyen zaman bizim için avantaj olacak ama tabii lige en güçlü halimizle başlayacağız."