KSK’de hava bozdu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta iddialı kadrosuyla bu sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka'da, Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik yenilgi havayı bozdu. Ligde 5 haftada 2'nci yenilgisini alıp 3'üncü kez puan kaybı yaşayan yeşil-kırmızılılarda sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Erman Güraçar'ın koltuğu da sallanmaya başladı. Önemli isimlerin yer aldığı kadrosunu Emre Gemici, Onur Kolay, Okan Baydemir gibi ligin yıldızlarıyla takviye eden yeşil-kırmızılı takımın ligde bir türlü patlama yapamaması da havayı gerdi.

YÖNETİM TOPLANTI YAPACAK

Karşıyaka, son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken Hacettepe yenilgisiyle grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun şimdiden 5 puan gerisine düşerken 7 puanla Play-Off hattından da çıkarak 9'uncu sıraya geriledi. Yeşil-kırmızılılarda maçta kırmızı kartla oyundan atılarak cezalı duruma düşen teknik direktör Erman Güraçar'ın durumu yönetimle yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Hafta içinde yapılacak toplantının sonucu camiada merakla bekleniyor.

KARSIYAKA TARAFTARLARI ÇOK TEPKİLİ

KARŞIYAKA taraftarları kadro tercihleri ve takımın bir türlü istenilen düzeye çıkamaması nedeniyle teknik direktör Erman Güraçar'ı sert bir dille eleştirirken Başkan Turgay Büyükkarcı ve futbol şube yönetimi de taraftarın tepkilerinin hedefi oldu.