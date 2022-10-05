Harikasın KSK

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi AEK'yi 91-88 yendi. Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynandı. Konuk ekibin Mitchell'la, Pınar Karşıyaka'nın Jaylon Brown ve Delgado ile etkili olduğu periyodun ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Frazier ve Madsen'le 3 sayılık basketler bulan AEK periyodu 21-15 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğine hızlı başlayan Pınar Karşıyaka; Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle yakaladığı 10-0'lık seriyle 16. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 42-42 eşitlikle tamamlandı.

4. ÇEYREK NEFESLERİ KESTİ

Üçüncü periyoda McCollum'un etkili oyunuyla başlayan Pınar Karşıyaka, Kuzminskas'ın faul atışından bulduğu sayıyla çeyreğin son 5 dakikasına 10 sayı farkla (63-53) önde girdi. Maçın 3. periyodu da 69-65 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle geçildi. İki takım final periyodunun ilk 6 dakikasında birbirine üstünlük kuramadı ve 34. dakika 73-73 beraberlikle geçildi. Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 22 saniye kala McCollum'un 3 sayılık basketiyle 91-86 öne geçti. AEK, Mitchell'in faul atışlarından skoru 91-88'e getirmesine rağmen kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Pınar Karşıyaka, sahadan 91-88 galip ayrıldı.

MCCOLLUM YILDIZLASTI

Pınar Karşıyaka, AEK'yı sahasında mağlup ederken, yeni transferlerinden Erick McCollum, attığı 29 sayıyla zaferin başmimarı oldu. ABDli oyuncu, aynı zamanda maçında en skorer ismi olmayı başardı. McCollum'a Jaylon Brown ve Angel Delgado 17'şer, Mindaugas Kuzminskas 13, Vittorio Borwn 8 ile Kenan Sipahi 7'şer sayıyla destek verdi.