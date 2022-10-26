Muhteşem KAF KAF

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, evinde İtalyan temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı mağlup ederek 3 maçta 2 galibiyete ulaştı: 83-76. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla grupta evinde taraftarından yoksun oynadığı iki maçı da kazanmayı başarıp liderlik yarışında avantaj elde etti. Maçın başında öne geçip farkı 7 sayıya kadar çıkaran konuk ekibe Karşıyaka, McCollum'un üçlükleriyle yanıt verdi. İlk periyot Vitto Brown'ın pota altından son saniye basketiyle 26-24 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı.

PINAR KARŞIYAKA FARKI KORUDU

2. periyodun başında Karşıyaka, maçın yıldızı McCollum'un üst üste sayılarıyla farkı 8 sayıya çıkardı. İtalyan ekibi farkı 1'e indirse de soyunma odasına 46-42 Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. 3. periyotta Emilia farkı eritmeye çalışsa da Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Farkı açan yeşil-kırmızılılar, 4. periyoda 10 sayı farkla, 63-53 önde başladı. Son periyotta Emilia farkı 2 sayıya kadar indirse de McCollum ve Delgado'nun kritik basketleri Pınar Karşıyaka'ya 83-76'lık galibiyeti getirdi.