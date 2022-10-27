KSK’de Güraçar iddialı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 3 maçını kazanıp lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci sıraya tırmanan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Güraçar, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla galibiyetin şifresini de belirledi. Başarılı teknik adam, "Özellikle iç saha maçlarında erken gol bulmak bizim için çok önemli. Geçtiğimiz maçta erken golün oyuna etkisini hep birlikte gördük. Bu, rakibimizin daha fazla ön tarafa gelip, arkalarında çok büyük boşluklar vermelerine sebep oldu" açıklamasını yaptı.

29 EKİM'DE ÇİFTE COŞKU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen maçta cumartesi 1954 Kelkit'i ağırlayacak KSK'de Güraçar, "Her geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki atmosferin geliştiğini, takımımız ile muhteşem taraftarımız arasındaki bağın güçlendiğini görüyoruz. Tüm Türkiye için çok anlamlı bir günde, coşkulu ve tutkulu taraftarımız önünde kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

ÜÇÜNCÜ Lig'de zirveye gözünü diken Karşıyaka'da Edirne maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerem Pala ve Taha Yeşilbaş'ın 1954 Kelkit Bld. maçında oynayıp oynamayacakları maç öncesi belli olacak.