Kaf-Kaf çıkış arıyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play- Off hattında yer alan Karşıyaka bugün Yomraspor deplasmanında üç puan arıyor. Yomra İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Tugay İnan yönetecek. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Kelkit Belediyespor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Kaf-Kaf, 5 puanla en dipte yer alan rakibini yenerek moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi bu karşılaşmaya 9 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kaleci Yusuf geçen haftaki Kelkit maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle görev yapamayacak. Ayrıca çapraz bağlarından tedavi gören Kerem Pala, kas zorlanması yaşayan Taha Yeşilbaş, ağrıları bulunan Fatih Taşdelen, kasında yırtık tespit edilen Onur Kolay, akciğerinde doku yaralanması bulunan Mustafa Aşan, eklem ağrısı olan Furkan Deniz, bel ağrısı yaşayan Fatih Ergen ve son antrenmanında halsizlik şikayeti olan Ertuğrul Sancaktutan da Karadeniz deplasmanında forma giyemeyecek.

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