Kaf Kaf çok mutlu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka önemli oyuncularından yoksun gittiği Yomraspor deplasmanında rakibini Recep'in golüyle 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Bu skorla Kaf-Kaf puanını 19'a çıkardı ve averajla ikinci sıraya yükseldi. 27. dakikada Emre Gemici'nin sağdan ortaladı, penaltı noktası üzerinde koşarak gelen Okan Baydemir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak sol direğin dibinden dışarı gitti. 30'da sol çaprazdan Fatih Ergen duran top kullandı, savunmadan seken top arkaya gitti. Emre Gemici kafayla içeri çevirdi, Özgür altı pastan topu ağlara yolladı. Ancak kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerli sayılmadı. 31'de Emre Gemici'nin indirdiği topta Recep sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



EMRE ÇOK NET KAÇIRDI

73'te Karşıyaka gole çok yaklaştı. Emre Gemici'nin pasıyla Polat kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciye çalım atmaya kalkınca top file bekçisi Furkan Taş'ta kaldı. 90+2'de ani gelişen Karşıyaka atağında Mustafa Durgun yaklaşık 50 metra top sürerek rakip ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunda meşin yuvarladığı ayaklarıyla çeldi. Maçı Kaf- Kaf 1-0 kazanmayı başardı.



KSK'DE GÜRAÇAR 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Karşıyaka'da teknik patron Erman Güraçar geçen hafta 1-0 kaybettiği 1954 Kelkit Bld maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Kaf- Kaf'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan, Onur Kolay, İhsan Furkan Deniz ve Fatih Taşdelen, kırmızı kart cezalısı kaleci Yusuf kadroda yer almazken, stoper Cenk Özbey de yedek soyundu. Güraçar, kaleci Enes, Aykut, Okan Baydemir, Recep, Caner ve Fatih Ergen'i sahaya sürdü. Son iki haftadır 18'e giremeyen Okan Baydemir ve Fatih Ergen de formalarına kavuştu.