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Karşıyaka’nın 3 ası dönüyor

İzmir ekibinde Mustafa Aşan ve İhsan Furkan Deniz iyileşti, kaleci Yusuf’un da cezası bi

10.11.2022

Karşıyaka’nın 3 ası dönüyor
TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyetle lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka'da 3 as futbolcu takıma dönüyor. İç sahadaki 1954 Kelkit Belediyespor maçında göğsüne aldığı darbe sonrası geçen hafta 1-0 kazanılan Yomraspor deplasmanında oynayamayan takım kaptanı Mustafa Aşan ile yine omzundaki sakatlık nedeniyle görev yapamayan İhsan Furkan, takımla antrenmanlara başladı. Kelkit önünde son adam konumundaki rakibini düşürüp direkt kırmızı kart gören kaleci Yusuf'un tek maçlık cezası da bitti. Geçen hafta deplasmanda 9 önemli futbolcudan yoksun olan takımın 3 asının dönecek olmasıyla teknik direktör Erman Güraçar'ın eli rahatladı. Yeşil-kırmızılılarda Kerem ve Onur'un sakatlıkları sürerken, Fatih Taşdelen'in durumu belirsiz. Takımın gençlerinden Taha ise sakatlığının ardından düz koşulara başladı.
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