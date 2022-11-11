KSK gurbet sever

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta zirve takibini sürdüren Karşıyaka, deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, geride kalan 10 karşılaşmada iç sahada oynadığı 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak sadece 7 puan toplarken, dış sahada ise tamamen farklı bir görüntü sergiledi. Yeşilkırmızılılar, İzmir dışında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve tek yenilgi alıp 12 puanı hanesine yazdırdı.

İÇ SAHADA FARKLI

Kaf-Kaf bu performansıyla 1. Grup'ta mücadele eden 17 takım arasında dış sahada en fazla puanı toplayan takım olmayı başardı. KSK, aynı zamanda rakip ağlara gönderdiği 8 golle dış sahada en fazla gol atan ekiplerin de başında geldi.Kaf-Kaf, maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise deplasmanda sergilediği başarılı performanstan uzak bir görüntü çizdi. Karşıyaka evinde iki kez rakiplere üstünlük kurarken, rakip ağları 4 kez sarsıp az gol atan ekiplerden biri olarak dikkat çekti.

KARŞIYAKA'DAN 10 KASIM FORMASI

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 10 Kasım 1938'de yaşamını yitiren, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına forma çıkardı. Çıkarılan formalar kulübün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak taraftarların ilgisine sunuldu. Siyah ve beyaz olarak çıkarılan formaların üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu fotoğraflara ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne yer verildi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, formalara çok büyük ilgi gösterdi.

BERKE ÖZBAY