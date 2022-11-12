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Haydi Kaf-Kaf

Yeşil-kırmızılılar, bugün saat 14.00’te Amasyaspor FK’yı ağırlayacak. Mustafa Aşan ve İhsan Furkan takıma döndü

12.11.2022

Haydi Kaf-Kaf
3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bugün Amasya Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç 14.00'te başlayacak ve mücadele Semih Kurt tarafından yönetilecek. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla averajla ikinci sırada yer alan Kaf-Kaf, düşme hattının hemen üzerindeki rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Karşıyaka'da Fatih Taşdelen, Onur Kolay, Kerem ve Taha'nın sakatlığı sürerken, kasığında ağrıları olan Fatih Ergen'in durumu ise maç saati netleşecek. Yusuf'un cezasının bittiği Kaf-Kaf'ta geçen hafta görev yapamayan Mustafa Aşan ve İhsan Furkan ise iyileşerek takıma döndü. Bu sezon iç sahada ilk kez gündüz maçı oynayacak yeşil-kırmızılılarda bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst ve misafir 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP tribün 150 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da 81 yaşında hayatını kaybeden kulübün sembol isimlerinden Secder Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı. Akıncı, yapılan törenin ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

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