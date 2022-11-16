Karşıyaka’da Furkan gol orucunu bozdu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Amasyaspor FK'yı 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren Karşıyaka'da kanat oyuncusu İhsan Furkan Deniz, gol orucunu sona erdirdi. Geçen sezon 27 Şubat'ta iç sahada 1-1 sona eren Gümüşhane Sportif maçında 87. dakikada attığı golün ardından Amasyaspor filelerini sarsan 27 yaşındaki futbolcu, 258 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla 4 gol kaydeden Furkan, bu sezon oyuna ikinci yarısında girdiği maçta ilk kez gol attı. Tecrübeli futbolcu Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise kariyerinde 2. kez gol atma başarısı gösterdi.

RAKİP AĞRI 1970

Furkan, Altay forması giydiği 11 Mayıs 2014'te eski Alsancak Stadı'nda İstanbul Güngörenspor filelerini havalandırmıştı. Ligde 22 puanla ikinci sırada bulunan Karşıyaka, bu hafta Ağrı 1970'e konuk olacak. Deplasmanda sadece 1 kez yenilen KSK, ilk 6 savaşı veren rakibine bileniyor.