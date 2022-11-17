Üçüncü Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, yerel bir televizyon kanalında çok önemli açıklamalar yaptı. Yeşil-kırmızılı kulüpte 56 aydır görevde olup en uzun süre başkanlık yapan isim olan Büyükkarcı, "Biz bu kulübü kapanmaktan kurtardık. Bunu kimse inkar edemez" diyerek camiaya seslendi. Büyükkarcı, "150'den fazla dosya kapatan bir yönetimiz. Arkamızda dosya bırakmayacağız. Armamızı yere koymadık. Bazen taraftarımızı üzsek de başlarını öne eğdirmedik. Kulüp olarak direkten döndük. Bir daha olsun istemiyoruz. Sonraki nesillere kulübü emanet edeceğiz. Kimse iyi niyetimizden kuşku duymamalı. Karşıyaka, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri" diye konuştu.

GÜRAÇAR'A DESTEK ÇIKTI

Futbolda zaman zaman eleştirilen A Takım Teknik Direktörü Erman Güraçar'a güvendiklerini vurgulayan Turgay Büyükkarcı, "Öyle hocalarla çalıştık ki futbolcuları toplayıp sahte hesaplarla 'Yönetimi bombalayın' diyen hocalar vardı. Ben 'Suit oda istiyorum' deyip oteli terk etmeye kalkan hocalar var. Erman Güraçar hocamızın ahlakına bütün yönetim olarak çok güveniyoruz. Hepimizin hedefi şampiyonluk, oyuncular da çok istiyorlar. Olacaktır" diye konuştu. Turgay Büyükkarcı, Mavişehir'de 100 dönümlük spor alanı olan arazinin kulübe tahsis edilmesi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan söz aldığını da belirtti.

'STAT YAPILACAK'

KARŞIYAKA Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı stadyum projesi ile ilgili de soruları yanıtladı. Başkan Büyükkarcı, "Stadın yapılmasını en çok isteyen benim. Bu işin maliyeti 30-35 milyon dolar. Biz merkezi yönetimle belediyeyi aynı masaya oturtturmayı başardık. Mutabakata imza attık. Bu stat yapılacak. Çözüm istiyorsak sakin olmalıyız" dedi.

GİZLİ PROJE HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

TURGAY Büyükkarcı, kulübün borç sorununu tamamen çözmek için gizli bir proje üzerinde çalışma yürüttüğünü, 2 aya kadar projeyle ilgili olumlu ya da olumsuz sonuç alacağını açıkladı. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yönetimdeki arkadaşlardan bana süre ve yetki vermelerini rica ettim. Hukuki tarafını inceliyoruz. Bu proje olumsuz da sonuçlansa ne olduğunu yakında açıklayacağım" şeklinde yorumda bulundu