  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’ya iyi haber

Karşıyaka’ya iyi haber

Yeşil-kırmızılılarda, golcüler Fatih Taşdelen ve Taha iyileşerek döndü

18.11.2022

Karşıyaka’ya iyi haber
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın deplasmanda Ağrı 1970 Spor'u yenerek bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Karşıyaka'ya sakat 2 oyuncusundan iyi haber geldi. Yeşil-kırmızılılarda adale sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen forvet oyuncuları Fatih Taşdelen ile Taha Yeşilbaş iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Antrenman eksiği olan iki golcünün kadroda yer alabileceği belirtildi. Amasyaspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Recep Türköz'ün durumunun ise ciddi olmadığı bildirildi. Karşıyaka'da sakatlıkları devam eden Onur Kolay, Kerem Pala ve sarı kart cezalısı Metin Peker görev yapamayacak. Metin'in yokluğunda savunmada Cenk Özbey forma giyecek. Bu arada yeşil-kırmızılılar Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki sahasının bakımda olması nedeniyle çalışmalarını Seyrek'te sürdürdü.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA