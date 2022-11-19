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Karşıyaka, Ağrı’da takıldı

Karşıyaka, TFF 3. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Ağrı 1970 ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Güraçar’ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarken, birçok taraftar hocayı istifaya davet etti.

İHA

19.11.2022, 17:20

Karşıyaka, Ağrı’da takıldı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda Ağrı 1970 ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki tarafta gol bulamayınca müsabaka 0-0 sona ererken, Karşıyaka, Yeni Orduspor'un kazandığı haftada puan kaybı yaşayınca, ligde 3. sıraya geriledi ve lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasındaki puan farkı 8 oldu.



HEDEFTE ERMAN GÜRAÇAR VAR
Karşıyaka, şampiyonluk parolası ile çıktığı sezonda liderin 8 puan gerisinde kalınca Teknik Direktör Erman Güraçar yoğun eleştiriye maruz kaldı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Güraçar'ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutarken, birçok taraftar hocayı istifaya davet etti.

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