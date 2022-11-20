KAF-KAF tekledi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile berabere kaldı: 0-0. Gol sesi çıkmayan maçta taraflar puanları paylaşırken, İzmir temsilcisinin iki maçlık galibiyet serisi son buldu. 11. dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı ortaya iyi yükselen Muhammet, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 17'de Karşıyaka savunmasının uzaklaştırdığı top Muhammet Kılıç'ın önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden gelişine sert vuruşunu yapan oyuncu meşin yuvarlağı auta yolladı. 45. dakikada Namık'ın soldan penaltı noktası üzerine kullandığı korner vuruşuna Emre kafayla dokundu. Top yandan auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

KARŞILIKLI ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

64'te Adem'in sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı kavisli serbest vuruş kaleye yöneldi ve üst direkten sekerek auta çıktı. 72'de Furkan'ın ara pasında Özgür sol çaprazda topla buluştu. Topu kontrol eden Özgür şutunu kullandı. Toz üstten auta gitti. 79'da Karşıyaka'nın rakip kalede baskısı arttı. Emre'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fatih şutunu kullandı. Kaleci gole giden topu kornere çeldi. 0-0 Müsabaka bu sonuçla sona erdi.

GÜRAÇAR'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Ağrı 1970 Spor ile evinde Amasyaspor ile oynanan ve 2-0 kazanılan son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı. Amasya maçındaki 11'den farklı olarak savunma hattında Metin yerine Burak'ı, orta sahada Okan yerine Mustafa'yı, hücum hattında ise Fatih yerine İhsan Furkan'ı tercih etti.