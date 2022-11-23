Kaf-Kaf zafer peşinde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka bugün evinde Çatalcaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadelede Göksu Furkan Güngör düdük çalacak. Ligde Ağrı 1970 deplasmanında aldığı beraberlikle 23 puana ulaşan ve averajla ikinci sıradaki yerini kaptıran yeşil-kırmızılılar, Çatalca'yı yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor. Kaf-Kaf'ta karşılaşma öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibinin bu zorlu karşılaşmada en büyük kozu ise taraftarı olacak. Yönetim, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 150, numaralı 60, maraton alt 50 ve maraton üst 35 liradan satışa çıkarırken hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolu görmek istiyor.

KOZU TARAFTARI

Teknik direktör Erman Güraçar, iç sahada kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Taraftarımızın desteği ile kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyoruz" dedi. KSK'de Ertuğrul Sancaktutan 3 sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.