Müthiş KAF-KAF

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde ağırladığı Çatalcaspor'u 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya konuk ekip atak başladı. Henüz 1. dakikada Karşıyaka savunmasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle topu önünde bulan İsmail'in şutunda top az farkla auta çıktı. 28'de Mustafa Aşan ceza sahasının sağından topu penaltı noktası üzerine ortaladı.

Kale önünde topla buluşan Recep çerçeveyi tutturamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 68'de rakibine sert giren Polat kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 76'da Namık Barış, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Emre topa iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı. 81. dakikada Mustafa'nın ara pasında Fatih Taşdelen topla buluştu.

KARŞIYAKA 2. YARIDA AÇILDI

RAKİBİNİ çalımlayarak şutunu kullanan oyuncu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 90+4. dakikada Furkan'ın ceza sahası üzerinden verdiği pasta Mustafa Durgun topla buluştu. Topu önce sağa, sonra da sola çeken oyuncu kaleci Akın'ı etkisiz bırakarak sert ve isabetli bir şutla topu filelere gönderdi: 2-0. Maç da bu sonuçla bitti.

KULÜBEDE HAYAT VAR

KARŞIYAKA Çatalca önünde 68'de Polat'ın atılmasıyla bir kişi eksik kalmasına rağmen kulübeden gelen katkıyla kazanmayı bildi. Yeşil-kırmızılılar, 81. dakikaya kadar 0-0 ilerleyen maçta ikinci yarıda oyuna giren Fatih Taşdelen'in attığı golle 1-0 öne geçerken, 90'da Namık Barış'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Durgun ise topla ilk buluşmasında fileleri sarsarak galibiyeti sigortalayan isim oldu. Fatih Taşdelen ligde toplam 4 gole ulaştı, 19 yaşındaki Mustafa Durgun ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

GÜRAÇAR'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Erman Güraçar, Çatalcaspor'u konuk ettikleri mücadelede, Ağrı 1970 Spor karşısında oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Burak Karapınar'ın yerine cezası sona eren Metin Peker'i, Caner Cengiz'in yerine Fatih Ergen'i tercih etti. Sakatlıktan çıkan Onur Kolay riske edilmedi, başarılı oyuncu kulübede forma şansını bekledi