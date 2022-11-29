Karşıyaka fırsat tepti

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, 8 maçta 6 galibiyetle liderlik için umutlandığı serinin ardından en yakın rakibi 52 Orduspor'a tek golle yenilerek ağır yara aldı. Hafta içinde Çatalcaspor'u yenen ve lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla arasındaki farkı 5 puana indirerek ikinci sıraya tırmanan Kaf-Kaf, Ordu deplasmanında kaybetti. İzmir temsilcisi, 1-0'lık mağlubiyetle hem puan tablosundaki yerini rakibine kaptırdı, hem de zirvenin yine 8 puan gerisine düştü. Grupta Karşıyaka'nın haftaya ağırlayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu, 2-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle puanını 34 yaparken, 52 Orduspor 29 puana ulaştı. Kaf- Kaf ise 26 puanla rakiplerinin gerisinde kaldı. Yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erman Güraçar'ı yine istifaya davet etti. Karşıyakalılar, teknik direktör tercihleri nedeniyle yönetime de tepki gösterdi.

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