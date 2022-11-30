KAF-KAF’ta deprem

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başından bu yana oynattığı oyunla taraftarı mutlu edemeyen Erman Güraçar ile yolların ayrıldığı öğrenilirken, bu karar camiada deprem etkisi yarattı. Hem sosyal medyadan hem de tribünlerden sık sık tepki alan ve istifaya davet edilen 48 yaşındaki çalıştırıcının, yeşil-kırmızılı yönetime istifasını sunduğu ve yönetimin de istifayı kabul ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında İzmir'de oynanan Mardin 1969 karşılaşmasıyla takımın başında ilk maçına çıkan Erman Güraçar, yeşil-kırmızılı ekiple 31 müsabakaya çıktı ve maç başına 1.84 puan ortalaması tutturdu. Bu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 da yenilgi alan İzmir temsilcisi, geride kalan sezonu sekizinci sırada tamamladı.

26 PUAN TOPLADI

Güraçar, bu sezon ise ligde takımın başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puan toplarken, Kaf-Kaf ligde 3. sırada bulunuyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile arasında 8 puanlık bir fark bulunan İzmir ekibi, oynanan son maçta 52 Orduspor FK'ya 1-0 yenilmiş ve 2. sıradaki yerini rakibine kaptırmıştı.

KARŞIYAKA'DA DİNÇEL SESLERİ

3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da Erman Güraçar'ın flaş ayrılığının ardından takımın başına kimin geçeceği belli oldu. Yönetimin Selahaddin Dinçel ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Son olarak Nevşehir Belediyespor'u çalıştıran başarılı hocayla önümüzdeki günlerde resmi anlaşmanın yapılacağı öne sürüldü. 47 yaşındaki teknik adam antrenörlük kariyerine Turgutluspor'da başlarken, sırasıyla Afyonkarahisar, Torbalıspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediye, Denizli Belediye, Menemen FK, Pazarspor, Kırşehir Belediye, Diyarbekir, Kocalelispor, Erokspor, Fethiyespor, İçel İY ve Nevşehir Belediye takımlarını çalıştırdı. Dinçel, kariyerinde Aydın 1923, Kırşehir Bld ve Kocaeli'de şampiyonluk yaşadı.