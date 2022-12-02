Şampiyonluk için geldim

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da Erman Güraçar'ın yerine göreve gelen Selahaddin Dinçel, kritik Yeni Mersin İdman Yurdu maçından önce Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ege bölgesinde birçok takımla çalıştığını ama sonunda Karşıyaka ile yollarının kesiştiği için çok mutlu söyleyen Dinçel, "Bu büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu camiaya hizmet etmek, hedefler doğrultusunda çalışacak olmak beni çok mutlu ediyor. Üzerimize düşeni yapmaya geldik. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. O mutluluğu tüm yeşilkırmızılı sevdalılara yeniden tattırmak istiyoruz" dedi.

"SEZONUN FİNAL MAÇI"

Dinçel, Kaf-Kaf'ın bu ligde olmayı hak etmediğine vurgu yaparak, "Bu camia bulunduğu yeri hak etmiyor. Sezon sonunda üst lige çıkmış bir takım göreceğiz. Sezonun finali diye nitelendirdiğimiz bir maça çıkacağız. Önce bu maçtan galip çıkmamız gerekiyor. Sahada Karşıyaka ruhuyla hareket eden oyuncuların olmasını istiyorum. Taraftarlarımızla sahada birlikte coşku ve arzuyla bir bayram havası yaşayacağız. İnanıyorum" ifadelerini kullandı.

12. ADAMI TANIYORUM

Yeşil-kırmızılı takımın tribün gücünü iyi bildiğine işaret eden Dinçel, şunları söyledi: "Cumartesi günü ligin en fazla puan toplayan ve performans olarak en iyi takımıyla evimizde karşılaşacağız. Ben takımıma ve 12. adam taraftarımıza güveniyorum. Yeni Asır Gazetesi aracılığıyla Kaf-Kaf destekçilerine bir çağrım var. Cumartesi günü imkanı olan herkesi maça bekliyoruz. Taraftarın takıma destek olduğunda oluşan reaksiyon ve havayı daha önce gördüm, yaşadım. Deplasmana geldiğimizde bu tribün önünde oynarken çok zorlanıyorduk."

TANIDIK İSİMLER VAR

KARŞIYAKA'NIN yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel'in teknik ekibinde tanıdık isimler yer alıyor. Tecrübeli hocanın teknik ekibi, Karşıyakalı eski futbolculardan Cahit Paşa ve Fatih Şen'in yanı sıra Kemal Kanatlarlı, Batuhan Tuzcu, Can Durak ile Erol Ayçiçek'ten oluştu. Gol yollarında daha üretken olmak istediğini belirten Dinçel, "Ben hücuma dayalı bir futbol oynatmayı seviyorum. İzleyenlerin keyif almasını istiyorum, taraftarı coşturmak için elimden geleni yapacağıma kuşkunuz olmasın" ifadelerini kullandı.

16. TAKIMI OLDU

KARŞIYAKA'NIN yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel, kariyerinde birçok takımı çalıştırdı. Teknik adamlık kariyerine Turgutluspor'da başlayan 47 yaşındaki teknik adam, özellikle Ege Bölgesi'nden birçok takımı çalıştırdı. Dinçel kariyerinde daha önce Turgutluspor, Afyonkarahisar, Torbalıspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, Denizli Belediye, Menemen FK, Pazarspor, Kırşehir Belediye, Diyarbekirspor, Kocaelispor, Erokspor, Fethiyespor, İçel İY ve Nevşehir hir Belediye'yi çalıştırdı. Karşıyaka, Dinçel'in başına geçtiği 16. takım oldu.

4 KUPASI VAR

ŞAMPİYONLUK yaşamak için geldiğini belirten Selahaddin Dinçel daha önce Aydınspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Fethiyespor ile şampiyonluk yaşamıştı. Öte yan- Fethidan son 4 sezonun 3'ünde görev yaptığı ekipleri 2. Lig'e taşıyan Dinçel, Kaf-Kaf'ta da aynı başarıyı yakalayacaklarını dile getirdi. Dinçel, "İnşallah başarılı olacağız, onun için buradabaşarıyı yız. Bu büyük camiada görev aldığım için çok mutluyum. Hedefin kesinlikle üst lig olduğunu biliyorum. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. İnşallah bu hedefe hep beranu gündüzüber ulaşacağız" cümlelerini kaydetti.

DOĞANCAN BİNGÖL