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Haberler Karşıyaka KAF-KAF’ta Okan yolcu

KAF-KAF’ta Okan yolcu

3. Lig’de zirvenin gerisine düşen Karşıyaka’da operasyon yakın. Yeşil-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde değişime gitmesi beklenen yeni teknik direktör Selahattin Dinçel, istenilen performansı gösteremeyen tecrübeli ismin üzerini çizdi

7.12.2022

KAF-KAF’ta Okan yolcu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve hedefinden uzaklaşan Karşıyaka'da ara transfer döneminde kadroda operasyon bekleniyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanan sezonda devrenin son iki haftasına lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 8 puan gerisinde, Play-Off'taki yerini bile riske ederek giren Kaf-Kaf'ta yolların ayrılması beklenen ilk isim de netleşti. Yeşil-kırmızılılarda kadrodan elenecek ilk ismin sezon başında büyük umutlarla alınan Okan Baydemir olması bekleniyor. Emre Gemici ve Onur Kolay ile birlikte takıma kadronun bankolarından olarak Iğdır'dan alınan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, beklentilerin çok uzağında kaldı.

KADRO DIŞINDA KALDI
İlk haftalarda 11'de forma giydikten sonra sakatlık yaşayan Okan, iyileşse de kadroya giremedi. Sakatlığının nüksetmesi korkusu yaşayan futbolcu, son 2 ayda sadece 2 maçta süre alabildi. Karşıyaka'nın bu sezon çıktığı 15 lig maçının 8'inde oynayıp gol ve asist üretemeyen Okan, son dönemde de 18'e alınmadı.

DİNÇEL RAPOR VERECEK
KARŞIYAKA'NIN başında çıktığı ilk maçta Mersin'e yenilmekten kurtulamayan Selahattin Dinçel yönetime rapor verecek. Devre arasına kadar iki maça daha çıkacak olan Kaf-Kaf'ta başarılı teknik adam transferle ilgili kararını bu sürecin ardından verecek. İmza atar atmaz Selçuk Yaşar Tesisleri'nde mesai yapan Dinçel'in, vereceği rapor merakla bekleniyor. 4. sıraya gerileyen İzmir ekibi, Kütahya ve Elazığ maçlarıyla ilk yarıyı noktalayacak.

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