Ne yaptın Kaf Kaf!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'a 89-80 mağlup oldu, gruptaki liderlik şansı kaybetti. Bu sezon Avrupa'da taraftarıyla ilk kez kavuşup Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran sevenleri önünde yenilgiye engel olamayan Kaf-Kaf, grupta Play-In'e kalarak Avrupa'da yoluna devam edebilmek için son kozunu 21 Aralık'ta Yunanistan'da çıkacağı AEK maçında oynayacak. İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve McColum'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, periyodu 21-19 önde tamamladı.

FARKIN AÇILMASINA ENGEL OLAMADI

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikada 26-21 üstünlük kurduğu periyotta etkili oyununu sürdürdü ve 19. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 30-39. Konuk ekip, soyunma odasına 10 sayı farkla 43-33 üstün gitti. Üçüncü periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka'nın kendisini yakalamasına izin vermeyen konuk ekip, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde farkı 16 sayıya yükseltti: 45-61. Almanya temsilcisi, periyodu 18 sayı farkla 69-51 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Telekom Baskets Bonn, müsabakadan 89-80 galip ayrıldı.

AVRUPA'DA 20 BİNİNCİ SAYI BERKAN DURMAZ'DAN

AVRUPA kupalarında 252. karşılaşmasında 20 bin sayı barajını geçen Pınar Karşıyaka'nın 20 bininci sayısını müsabakanın üçüncü periyodunda Berkan Durmaz attı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde cezası nedeniyle ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynayan ve cezasını tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn maçında taraftarının desteğiyle mücadele etti.