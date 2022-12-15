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Karşıyaka - Elazığspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'te oynanacak olan Karşıyaka-Elazığspor müsabakasının biletleri satışa çıktı. Öte yandan biletlerin maç günü gişeden de alınabileceği duyuruldu.

İHA

15.12.2022, 12:17

Karşıyaka - Elazığspor maçının biletleri satışa çıktı

TFF 3. Lig'de yer alan Karşıyaka, 18 Aralık Pazar günü Elazığspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından satışa sunuldu. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL'den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Üst: 35 TL
Maraton Alt: 50 TL
Numaralı Alt: 60
VIP A-C: 150 TL
Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL
Misafir: 35 TL

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