Karşıyaka’ya 19.12 müjdesi! Dağ’dan stat açıklaması

Mavişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve daha önce Millet Bahçesi olarak planlanan alanın, Karşıyaka Spor Kulübü'ne verildiğini belirten Hamza Dağ, "Burası Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uhdesinde. Kulüp başkanımızla birlikte Bakanımız Murat Kurum'la görüştük.

Millet Bahçesi ile tesisleri bir arada yapabilir miyiz noktasında bakanlığımız çalıştı ve tesis olarak yapılan bölümün bir kenarında mahallelinin vakit geçireceği park noktasında mutabık kaldık. Bu hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile görüşüp süreci ilerleteceğiz. Burayı Karşıyaka Spor Kulübü'ne kazandıracağız. Dünya Karşıyakalılar Günü'nde Karşıyakalı hemşerilerime müjdem olsun" açıklamasını yaptı.





DAĞ'DAN STAT AÇIKLAMASI

Hamza Dağ, yıllardır yapımı beklenen Karşıyaka Stadı ile ilgili ise "Karşıyaka bizi takip ediyor, bilmelerini istiyorum ki biz İzmir'e 3 stat parolasıyla çıktık. İlk stadımız Karşıyaka'ydı, yapımı noktasında işe başladık ama Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı daha önce bitirmek nasip oldu. Biz Karşıyaka Stadı'nın bitmesi noktasında ciddi efor sarf ettik" dedi.





BÜYÜKKARCI'DAN TEŞEKKÜR

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise "Hamza Dağ başkanımıza büyük teşekkür borçluyum. Projenin ilk günüden beri, proje olmaza gittiğinde de bize büyük destek verdi. Birlikte gezdik bu alanı, Millet Bahçesi projesi vardı. Hamza Dağ şehri iyi bilen biri olarak burada Millet Bahçesi olmayacağını, kulübe verilmesi gerektiğini bakanlığa anlattı. Stat da çok önemli ama bu tesis projesi kulübün geleceğini kurtaracak bir projedir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Hamza Dağ başkanım" diye konuştu.





4 SAHA, KORTLAR VE SALONLAR OLACAK

Karşıyaka'nın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne çok yakın olan Mavişehir'deki tesis projesinde 2'si nizami olmak üzere 4 çim saha, tenis kortları, basketbol ve voleybol salonları yer alacak. Stat hayaline yıllardır kavuşamayan Karşıyaka, tesis arazi tahsis edildikten sonra projenin onayları ve inşaatı için destek turlarına çıkacak.