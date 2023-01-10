Karşıyaka seri peşinde

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ligin 2. yarısında seri yakalayarak zirveye yeniden ortak olmak istiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak peş peşe yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaşan yeşil-kırmızılılar, ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

İkinci yarıya cumartesi günü sahasında oynayacağı Nevşehir Bld maçıyla başlayacak olan Kaf-Kaf, taraftar desteğini de arkasına alarak yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Ali Say, Burak Başkaya ve Yılmaz Ceylan gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İY ile olan 10 puanlık farkı kapatmayı planlıyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, "Puan azımsanmayacak bir fark ancak Karşıyaka olarak iddiamızı hiç kaybetmedik.

Ayrıca bize çok şey katacağını düşündüğüm transferler yaptık. Bu olumlu hava sonuçlara yansıyacak, inanıyorum" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL