KAF-KAF havlu attı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında Pınar Karşıyaka, evinde son periyoda 9 sayı farkla önde girdiği maçta UCAM Murcia'ya mağlup olarak son 16'ya kalamadan Avrupa'dan elendi: 89-96. Karşıyaka maça pota altında Delgado'nun etkili oyunuyla başlayıp 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Kısa sürede farkı eriten İspanyol ekibi periyodun bitimine 1 dakika kala öne geçti. İlk 10 dakikada temsilcimizden McCollum'un son saniye basketiyle 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta Murcia'nın öne geçtiği bölümlerde kritik üçlükler bulan Karşıyaka, devreyi 50-47 önde tamamladı. 3. çeyrekte Karşıyaka, farkı ilk kez 12 sayıya kadar taşıdı. Dördüncü periyot 72-63 temsilcimizin üstünlüğüyle başladı. İzmir ekibi, son periyotta skor bulmakta güçlük çekerken, bitime 2 dakika 25 saniye kala McFadden'in üçlüğüyle skor 83-83'le eşitlendi. Jelinek'in basket faulden bulduğu 4 sayı, son 1 dakika 23 saniye öncesi Murcia'yı 87-85 öne geçirdi. Karşıyaka, bu sayılara Vitto Brown'la yanıt verse de Jelinek yine 3 sayılık isabetle takımını son 52 saniye kala 90-87 üstünlüğe taşıdı. Bu sayının ardından topu oyuna sokarken top kaybı yapan Kaf-Kaf, Trice'ın üçlüğüyle umutlarını yitirip salondan 96-89 mağlup ayrıldı.

YİNE PLAY-IN'DE VEDA ETTİ

EŞLEŞMEDE İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı 97-92 kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki rövanşta tribünleri dolduran taraftarının müthiş desteğine rağmen mağlubiyete engel olamayıp erken havlu attı. Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne geçen sezon da Play-In'de veda etmişti.