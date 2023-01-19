Karşıyaka Teknik Direktörü Dinçel’den çarpıcı sözler

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, gazetemizi ziyaret etti ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dinçel, şampiyonluk yolunda zorlu rakiplere rağmen kupa kaldıracaklarını söyleyerek, Yeni Asır aracığıyla camiaya önemli mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Derince maçını geçtikten sonra fikstür avantajı bize dönüyor. 2. devre her zaman zordur. Ama Karşıyaka asla iddiasını yitirmez. İnanıyorum ki bu iddiamızı başaracağız. Karşıyaka çok büyük bir camia, hedefe emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

LİGDEKİ HEDEF PUAN: 68

Maç başı 2 puan ortalama hedefinin şampiyonluk yarışında önemli avantaj kazandırdığını söyleyen Dinçel, "Bu lig için 68 puanı hedefe koymamız gerekiyor. Bu puanı yakalayan veya yaklaşan şampiyon olur. Şu anda Yeni Mersin İY söylediğim puana yakın gibi gözükse de zorlu bir fikstürü var. Biz de bunu avantaja çevirip fırsatları değerlendireceğiz. Zirveyi hedefliyoruz ancak her türlü ihtimali de göz önünde bulundurmalıyız. Benim takımı tek başına şampiyon yapmak gibi bir ayrıcalığım yok. Şampiyonluk taraftarla, başarılı yönetimle ve sahada oynayan oyuncularla olur. Bu hava takımda var. Çok güçlü bir taraftara sahibiz. Başka takımda antrenörlük yaparken Karşıyaka deplasmanına taraftarından çekinerek geliyordum. Şimdi bu güç yanımda" dedi. Dinçel, şöyle devam etti: "Karşıyaka bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Ben bu kulübü kesinlikle 3. lige yakıştırmıyorum. Zaten bu takım ve camia bu lige layık değil. Tesisleşme ve taraftar olarak kesinlikle üst ligleri hak ediyor. Biz bu ligden çıkacağız 1. olamıyorsak 2. olarak direkt Play- Off'ta final oynayıp ğız. yöne- kupayı kaldıracağız"

MUSTAFA AŞAN'I HER HOCA İSTER

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, kaptan Mustafa Aşan'ın her teknik direktörün isteyeceği çok hırslı ve istekli bir oyuncu olduğunu kaydet-kaydetti. Dinçel, "Karşıyaka'da 9. sezonunu geçiriyor. Artık tam bir Karşıyakalı olmuş. Bu takımın da iyi günlerinde de vardı, kötü günle-günlerinde de vardı" şeklinde konuştu.

"IYİ İSİM BULURSAK ALIRIZ"

İZMİR temsilcisinde teknik direktör Selahaddin Dinçel, devre arasında takıma katılan isimlerden çok memnun olduğunu söyledi ve transferle ilgili de şu yorumu yaptı: "Oyuncu arayışımız devam ediyor. Üst liglerden de bulabiliriz. İyi isim bulursak kadromuza katarız. Kadromuza dahil ettiğimiz isimlerin başarılı olacağını zaten ön görerek ekibimize kattık. Bu ön görümüzü ispatladıkları için futbolcularımıza teşekkür ediyorum."

BURAK BU HAFTA YETİSEBİLİR

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Belediye Derincespor maçına odaklanan Karşıyaka, yeni transfer Burak Başkaya'nın lisans işlemlerini birkaç gün içinde tamamlayacak. Burak, Fethiye ekibinden gelmesi gereken evrakın yetişmemesi nedeniyle iç sahada 4-2 galibiyetle sonuçlanan Nevşehir randevusunda kadroda yer alamadı. Yeşil-kırmızılılar, Burak'ı bu hafta karşılaşma kadrosuna dahil edecek.

DOĞANCAN BİNGÖL