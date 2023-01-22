KSK kaçamadı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Nevşehir Belediye'yi yenerek kendine gelen Karşıyaka, deplasmanda Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kaldı. 2'de Özgür, soldan ceza sahası içine sarktı ve penaltı noktası üzerine ortaladı. Topla buluşan Yılmaz, şutunu kullandı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1 29'da Tayfun'un sağ kanattan yaptığı ortaya Karşıyaka savunması müdahale edemedi ve Mehmet topu önünde buldu. Şutunu kullanan oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1. 56'da Emre'nin pası Ali'yle buluştu. Rakiplerini çalımlayarak kaleye giden oyuncu şutunu kullandı, topu kaleci kontrol etti. 60'da Bertuğ'un ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruş, üst direkten auta çıktı. 85'te Yılmaz, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine sarktı ve topu Emre'yle buluşturdu. Şutunu kullanan oyuncu meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Maç 1-1 bitti.

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