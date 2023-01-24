Kaf-Kaf’tan ‘Süper’ kanca

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Yeşil-kırmızılılar, Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Selim Dilli'yi listesine ekledi. Kaf-Kaf'ın kadroda orta saha için çok fazla alternatifi bulunmaması nedeniyle önümüzdeki günlerde Dilli için resmi teklif yapması ve transferi noktalaması bekleniyor. Trabzonspor altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu, Çorum FK'da profesyonel olup Fatsa Belediyespor, Uşakspor, 1922 Konyaspor, Artvin Hopaspor kulüplerinde de oynadı.

HOPA'DA FİNAL OYNADI

Merkez orta saha olarak görev yapan Selim, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 2 kupa maçına çıkarken, kaldırılan rezerv ligde de 2 müsabakada 2 gol attı. Geçen sezon 3. Lig'de Artvin Hopaspor'la Play-Off finali oynayan 8 numara, kariyerinde 2. Lig'de 45 karşılaşmada 5 gol atarken, 3. Lig'de ise 86 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.



FARK YİNE AÇILDI

KAF-KAF, Belediye Derince deplasmanında kaptırdığı 2 puanla zirve yarışında yara aldı. Yeşil-kırmızılılar, ligde 43 puanla zirvede bulunan Yeni Mersin İY'nin 10 puan gerisine düştü. Yeni Mersin İdmanyurdu'nun rakibiyle berabere kalarak puan kaybettiği hafta evinde Nevşehir Belediye'yi yenerek puan farkını 8'e indiren Kaf-Kaf, Belediye Derincespor önünde bu avantajını yitirdi.