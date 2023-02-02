Kaf-Kaf’ta hareketli saatler

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu önemli hamlelerle güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da kadroda eleme yapmaya devam ediyor. Soma'dan Yılmaz Ceylan, 68 Aksaray Bld'den Ali Say, Fethiye'den Burak Başkaya ve Karaman FK'dan da Batuhan Akyüz'ü renklerine bağlayan İzmir ekibi, Isparta 32 Spor'dan teknik direktör Selahaddin Dinçel'in eski öğrencisi ön libero Soner Birinci'ye de imza attırdı ve kadrosuna 5. takviyesini yaptı.

29 yaşındaki Soner, yeşil-kırmızılılara sezon sonuna kadar imza attı. Tecrübeli futbolcu, ara transfer döneminde Burak Başkaya'dan sonra Dinçel'in eski takımı Fethiye'den Kaf- Kaf'a gelen 2. isim oldu.

YENİ ADRESİ OFSPOR

İzmir temsilcisinde takviye çalışmalarının yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimler de netlik kazanmaya başladı. Yeşil-kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda sezon başında bonservisi Çorum FK'dan alınan ve geçtiğimiz günlerde süresiz olarak kadro dışı bırakılan Kerem Pala takımdan ayrıldı. Bu sezon Karşıyaka formasıyla lig ve kupada toplam 12 karşılaşmada sahaya çıkarak 1 de gol atan 23 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar 3. Lig ekibi Ofspor'a kiralandı.

POLAT DA YOLCU

KARŞIYAKA'DA takımdan ayrılacak bir diğer ismin ise Polat Abay olduğu öğrenildi. Selahaddin Dinçel ve kurmaylarının, sezon başında Altınordu'dan kiralık olarak kadroya katılan Polat'ı da kadroda düşünmediği ifade edildi. Geride kalan süreçte yeşilkırmızılı formayla lig ve kupada toplam 12 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki orta saha gol ya da asist katkısı verememişti. Ara transferde kadrodan elenen isimlerden olan İhsan Furkan daha önce Darıca Gençlerbirliği'ne imza atarken, Okan Baydemir ise halen kulüp bulamadı.