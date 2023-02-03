KSK’de işlem tamam

3. Lig 1. Grup'ta kadrosuna güç katan Karşıyaka'da kadro yapılanması tamamlandı. Ocak ayında 4 futbolcuyla yollarını ayırma kararı alıp 5 önemli takviye yapan Karşıyaka'da teknik direktör Selahaddin Dinçel, takımdan gidecek başka oyuncu olmayacağını söyledi. İlk yarıdaki kadrosundan İhsan Furkan'ı D.G.Birliği'ne uğurlayıp, Kerem Pala'yı Ofspor'a kiralık veren, Okan Baydemir ve Polat Abay'dan da kulüp bulmalarını isteyen Karşıyaka, Burak Başkaya ve Soner Birinci, Ali Say ve Batuhan Akyüz ve Yılmaz Ceylan gibi isimlere de imza attırmıştı.

DİNÇEL: ARADAKİ FARKI KAPATAĞIZ

Karşıyaka, transferi de büyük oranda tamamladı. "Son güne kadar transfer sürebilir ama şu an için acil ihtiyacımız yok" diyen Selahaddin Dinçel, "Takım şu an iyi durumda. Başka giden futbolcu da olmaz. Artık final niteğinde maçlara çıkacağız. Ara transfer döneminde kadro zenginliğini sağladık. Devre arasında yaptığımız çalışmalar takıma farklı bir kimlik kazandırdı. Alternatifli bir kadromuz oldu. 2. yarıya 3 haftada 7 puanla başladık. Puan olarak gerideyiz ama kazandığımız sürece farkı kapatacağımızı düşünüyoruz. Bu hafta deplasmanda kazanıp yükselişimizi devam ettireceğiz" dedi.

ONUR KIVRAK'TAN ANLAMLI ZİYARET

KARŞIYAKA'DA kulübün altyapısından çıktıktan sonra yıllarca Trabzonspor ve A Milli Takım'da başarıyla görev yapan eski kaleci Onur Recep Kıvrak, yeşil-kırmızılı İzmir kulübünü ziyaret etti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Futbol Altyapı Başkanı Murat Polat ve Sportif Direktör Atilla Güneş'le bir araya gelen Onur, "Karşıyaka'nın yeri bende çok ayrı. Burada yaşadığım yılları unutmam mümkün değil. O günleri çok özlüyorum" açıklamasını yaptı. Onur Kıvrak, 2008 yılında da Karşıyaka'dan Trabzonspor'un yolunu tuttu.