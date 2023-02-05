KSK tam gaz

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, son periyotta geri düşmesine karşın Beşiktaş Emlakjet'i 94-90 mağlup etti, ikide iki yaptı. Karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başlasa da Kaf-Kaf, 8. dakikada 19-19 eşitliği sağladı. Karşıyaka, tempoyu çekip yarı saha hücumlarıyla ikinci çeyreğin 2. dakikasında 31-25 öne geçti. Beşiktaş, Egemen Güven'le farkı devre biterken 7 sayıya (52-45) çekti.

SON ANLAR NEFES KESTİ

DİRENCİNİ kaybetmeyen Beşiktaş üçüncü çeyreğin 7. dakikasında skoru 61-61'e getirdi. Son dakikaya girilirken Okben Ulubay'ın üçlüğüyle Beşiktaş skoru 68-66 lehine çevirdi. Son periyoda Karşıyaka 70-68 önde girdi. Bitime 7 dakika kala Egemen Güven skora eşitlik getirdi: 77-77. Karşıyaka benchine verilen teknik faulden sonra Beşiktaş son 4 dakikaya 85-81 önde başladı. Karşıyaka Errick McCollum ile bitime 1 dakika kala öne geçti: 89-88. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka mücadeleyi 94-90 kazandı.

MILICIC DİSKALİFİYE EDİLDİ

KARŞILAŞMANIN ikinci periyodunda üst üste iki teknik faul alan Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Igor Milicic, diskalifiye edildi. Son olarak Allerik Freeman'ı kadrosuna alan ve dört yabancısını sezon ortasında değiştiren siyah-beyazlıları takım asistanlarından Serhat Çetin yönetti